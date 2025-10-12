Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада - Куба
Гренада - Куба: онлайн-трансляция 12 октября 2025
Гренада
12.10.2025, воскресенье, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Куба
Матч
Статистика матча Гренада - Куба
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Гренада
Куба
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
2 апреля, 15:45
1
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России
26 марта, 01:38
4
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
25 марта, 11:16
3
Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада
24 марта, 21:03
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым
24 марта, 13:55
1
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
2 апреля, 15:45
1
Мостовой рассказал, что его возмутило в мартовских матчах сборной России
26 марта, 01:38
4
Мама Дзюбы прокомментировала вызов форварда в сборную России
25 марта, 11:16
3
Мостовой ответил, кто сильнее – Замбия или Гренада
24 марта, 21:03
Глушенков рассказал, как Дзюба перепутал его с Глушаковым
24 марта, 13:55
1
Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду
27 ноября 2023, 10:17
В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс
26 ноября 2023, 14:07
3
Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России
24 ноября 2023, 12:14
Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»
23 ноября 2023, 15:06
6
Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»
23 ноября 2023, 10:54
2
Больше новостей
Товарищеские матчи. Сборные
Последние матчи
Гренада
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сэйнт Китс и Невис
2 : 3
10.06.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гренада
6 : 0
05.06.2025
Багамские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Гренада
2 : 0
01.06.2025
Ангилья
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сэйнт Китс и Невис
2 : 3
10.06.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гренада
6 : 0
05.06.2025
Багамские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Гренада
2 : 0
01.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
19.03.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
09.03.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Куба
1 : 2
10.06.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
