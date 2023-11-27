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    • Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду

    Дебютант сборной России рассказал о мотивации играть за команду

    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, дебютировавший за сборную России в товарищеском матче с Кубой (8:0), оценил уровень соперника.

    «Прекрасные впечатления, дебют за сборную. Конечно, было волнение, но это бывает перед каждой игрой. У Кубы хороший уровень, они не просто выбивали мяч вперед, пытались играть, отрабатывали, наверное, что-то для своих дальнейших матчей.

    Не нужно искать мотивацию, если тебя вызвали – ты должен ехать в сборную, если у тебя нет никаких проблем. Неважно, товарищеская игра или официальная», – сказал Кривцов.

    • Кривцов забил гол на 74-й минуте матча.
    • Россия занимает 39-е место в рейтинге ФИФА, Куба – 169-е.

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    Источник: Metaratings.ru

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