Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

«Я думаю, что с Кубой был политический матч, а не спортивный. Да, прилетели и сыграли. Галочку поставили. Но где Куба, а где футбол? Куба и бокс близко, а Куба и футбол далеки друг от друга.

Сейчас же принято устраивать ретроматчи? Вот мы увидели ещe один ретроматч. «Локомотив» и ЦСКА повторили ретроматч и сыграли со счeтом 1:0, а теперь Россия и Куба повторили 8:0, как было на Олимпиаде-1980.

Видим, что футбол на Кубе за 43 года не изменился», – заявил Селюк.