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    Агент Селюк: «Матч Россия – Куба был политическим»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о товарищеской встрече между сборными России и Кубы.

    «Я думаю, что с Кубой был политический матч, а не спортивный. Да, прилетели и сыграли. Галочку поставили. Но где Куба, а где футбол? Куба и бокс близко, а Куба и футбол далеки друг от друга.

    Сейчас же принято устраивать ретроматчи? Вот мы увидели ещe один ретроматч. «Локомотив» и ЦСКА повторили ретроматч и сыграли со счeтом 1:0, а теперь Россия и Куба повторили 8:0, как было на Олимпиаде-1980.

    Видим, что футбол на Кубе за 43 года не изменился», – заявил Селюк.

    • Россияне выиграли со счетом 8:0.
    • Для повторения крупнейшей победы в истории сборной не хватило 1 гола.
    • Матч в Волгограде посетили более 40 тысяч болельщиков.

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    Источник: «Евро-футбол»

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