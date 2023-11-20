Товарищеский матч. Россия уничтожила Кубу – 8:0

Как все тут раздухолонились, аж смешно. Ну сыграла наша сборная с дворовой командой, ну выиграла, размялись. Все остались довольны. Наши побегали, кубинцы заработали сколько дома за пятилетку не получат. Что же такой ажиотаж устраивать?
Сборная России на «Волгоград-Арене» разгромила Кубу в товарищеском матче.
Итоговый счет – 8:0. Три мяча команда Валерия Карпина забила до перерыва, еще пять – после.
Голами отличились восемь разных футболистов – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Товарищеский матч
Россия – Куба – 8:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Обляков, 22; 2:0 – Головин, 30; 3:0 – Ан. Миранчук, 34; 4:0 – Сильянов, 55; 5:0 – Соболев, 66; 6:0 – Пруцев, 68; 7:0 – Кривцов, 74; 8:0 – Мостовой, 78.
Нереализованный пенальти: Пиняев, 85 – нет.