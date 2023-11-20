Товарищеский матч. Россия уничтожила Кубу – 8:0

Сборная России на «Волгоград-Арене» разгромила Кубу в товарищеском матче.

Итоговый счет – 8:0. Три мяча команда Валерия Карпина забила до перерыва, еще пять – после.

Голами отличились восемь разных футболистов – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Товарищеский матч

Россия – Куба – 8:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Обляков, 22; 2:0 – Головин, 30; 3:0 – Ан. Миранчук, 34; 4:0 – Сильянов, 55; 5:0 – Соболев, 66; 6:0 – Пруцев, 68; 7:0 – Кривцов, 74; 8:0 – Мостовой, 78.

Нереализованный пенальти: Пиняев, 85 – нет.