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    Товарищеский матч. Россия уничтожила Кубу – 8:0

    Сборная России на «Волгоград-Арене» разгромила Кубу в товарищеском матче.

    Итоговый счет – 8:0. Три мяча команда Валерия Карпина забила до перерыва, еще пять – после.

    Голами отличились восемь разных футболистов – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

    Товарищеский матч

    Россия – Куба – 8:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Обляков, 22; 2:0 – Головин, 30; 3:0 – Ан. Миранчук, 34; 4:0 – Сильянов, 55; 5:0 – Соболев, 66; 6:0 – Пруцев, 68; 7:0 – Кривцов, 74; 8:0 – Мостовой, 78.

    Нереализованный пенальти: Пиняев, 85 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2023 21:21
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    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1040

      The only one 1 час назад

      Как все тут раздухолонились, аж смешно. Ну сыграла наша сборная с дворовой командой, ну выиграла, размялись. Все остались довольны. Наши побегали, кубинцы заработали сколько дома за пятилетку не получат. Что же такой ажиотаж устраивать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +711

      rattyboy 3 часа назад

      Я тоже себя чувствовал Марадоной ..... когда с пятиклашками играл ...... в 11 классе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1040

      The only one > rattyboy 56 минут назад

      Это ты французам скажи. Они как то не комплексуют и никто во Франции их не осуждает и не критикует за Гибралтар. Чего же ты своих опускаешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      Питерский князь 6 часов назад

      Купили матч. Сейчас еще волг и москвичей накидаем им.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7522

      sochi-2013 8 часов назад

      Повторюсь.
      А как же ростовские дети?
      Болел минут 5 за Кубу. Потом переключил канал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36635

      VVM1964 > sochi-2013 8 часов назад

      Правильное решение - смотреть ЭТО не имело особого смысла !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1063

      Аvеngеr 8 часов назад

      А где Лёша номер 3 или З

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8505

      BarStep > Аvеngеr 8 часов назад

      Ща припрется ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > Аvеngеr 8 часов назад

      Он на почве своего пассивного гомосексюализьма словил нервное расстройство . Или я его огорчил морально .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6425

      Эном айс > Аvеngеr 8 часов назад

      Корпит над тезисами.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7522

      sochi-2013 > Аvеngеr 8 часов назад

      Леша (Навальный) Зек сегодня в карцере.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte > Аvеngеr 8 часов назад

      Тебе привет от Алексея.Передает тебе такие слова--"Хсос , соси как мишка лапу !!!!!!!!!!!!!!"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36635

      VVM1964 > Айболид 8 часов назад

      Кого ты можешь огорчить, кроме родителей ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1063

      Аvеngеr > googlechromovvkontakte 7 часов назад

      Как ты у него сосёшь?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2156

      Таврида > googlechromovvkontakte 7 часов назад

      Михалыч, ты опять обрезанного соснул.. Ты не устал за Леху Заднеприводного лямку тянуть*?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > VVM1964 7 часов назад

      Где продолжение или знак вопроса (хотя бы) ? Ты там кончился что-ли "на ходу" ?
      Каких там родителей я огорчаю ? Я чужих родителей стараюсь не задевать какбэ , в отличии от свиноты , у которых полить гамном чужих родителей - "коронка".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36635

      VVM1964 > Айболид 5 часов назад

      А ничего плохого про твоих родителей я не написал и опять ты врешь про тех кто "задевает" родителей - мерзавцы не имеют клубной принадлежности !!! (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > VVM1964 5 часов назад

      Ах ты ..... Ну на ладно . Те 3,14доры ,что здесь поносили отца моего и мать , позиционировали себя как болельщики СПАРТАКА . Так что имеют . И строго определённую .
      Ещё раз убедился в твоём лицемерии .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36635

      VVM1964 > Айболид 5 часов назад

      Мне всё равно какую клубную принадлежность они имеют - для меня они просто скоты и мерзавцы !!! И лицемерие тут ни при чем, а ты просто лжец - я тебе одного из мерзавцев назову "Самайн" ( бывший KPSSCPB ) но есть и другие, правда надо отдать должное бомбардиру - большинство уже забанено !!! Было бы странно если бы тебя поносили болельщики Зенита, но это не говорит, что они мягкие и пушистые !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5377

      Бомбардиръ 8 часов назад

      Чего здесь унываете? Праздник сегодня удался. Посмотрели фильм для взрослых.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Купа Купыч 8 часов назад

      Теперь, Вперёд на Занзибар!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8505

      BarStep 8 часов назад

      Ха! Какое-то сплошное брюзжание читаю…. Вам что, всем за 70 чтоль? Что нынешний соперник - не соперник сб. России, было понятно ещё как объявили. Чего изнылись-то?! Расскажите лучше кто, куда и как играл сегодня ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Порожняки гоняет Россия .К чему готовится? Что дал этот фарс, имитация чего то там ?
      Вот сегодня матчи Украины с Италией, Казахстана с Словенией. Там реально будет за что биться, за что умирать на поле украинцам и казахам.Реальным делом занимаются ребята.
      А россияне пусть спасибо пукину скажут за то что сегодня было.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8505

      BarStep > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Россия благостным делом занимается - уничтожает нациков на сопридельной территории… Потом спасибо скажите) А с итальяшками мы уже гоняли мячик и не раз… Пусть тренируются на тряпочных сборных.., через годик-другой проверим, что они там натренеровали))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2117

      Айболид > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      О ,у тебя "смена" началась . Ты здесь как 5/2 , сутки через трое ?
      Кстати , почему ты мудачина ? И какого ты не а фронте ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +57795

      MaxRnD > Айболид 8 часов назад

      Какой фронт этому неполноценному клавиатурному задроту, когда оно у себя в казахских бурьянах даже срочную не служило

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte > BarStep 8 часов назад

      сопрЕдельной...Учи русский, неруссь.)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8505

      BarStep > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Это хорошо, что русский язык изучаешь! Садись - пятерка тебе!)) Знаешь животное (это из лексикона твоего дружка гея алеши Z., не обижайся если что), что нужно практиковать русский и говорить без акцента))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte > MaxRnD 8 часов назад

      Лизнул как учили на соккере.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte > BarStep 8 часов назад

      нужно практиковать русский и говорить без акцента===
      Все правильно понимаешь нерусь.Практикуйся.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57795

      MaxRnD > googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Ну а что тебе ещё остаётся, бедолага

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +860

      borusse > BarStep 8 часов назад

      ты со своими нациками разберись ,которые самолёты из Израиля штурмуют, потом других учить будешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6425

      Эном айс > MaxRnD 7 часов назад

      По моему пахнуло
      Ароматным Чайком...

      1
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      Рейтинг: +4400

      anatolich72 8 часов назад

      С Т Ы Д Н О!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      TIMOTHY-ХРОМАЯ КЛЯЧА > anatolich72 8 часов назад

      Выплюнь

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