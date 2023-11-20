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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Куба
Россия - Куба: обзор матча 20 ноября 2023
Россия
20.11.2023, понедельник, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
8 : 0
Завершен
Куба
22'
И. Обляков
30'
А. Головин
34'
А. Миранчук
55'
А. Сильянов
66'
А. Соболев
68'
Д. Пруцев
74'
Н. Кривцов
78'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Россия - Куба
Пенальти не реализован!
С. Пиняев
85'
82'
Замена
Д. Перес
️️️️
Д. Диас
82'
Замена
Д. Торриэнте
️️️️
Ф. Глоор
ГОЛ! 8:0!
А. Мостовой
Пас отдал
А. Соболев
78'
ГОЛ! 7:0!
Н. Кривцов
Пас отдал
А. Мостовой
74'
72'
Замена
Э. Казанова
️️️️
А. Дельгадо
72'
Замена
И. Моргадо
️️️️
Р. Аросарена
ГОЛ! 6:0!
Д. Пруцев
Пас отдал
А. Мостовой
68'
ГОЛ! 5:0!
А. Соболев
66'
62'
Замена
К. Вальенте
️️️️
Р. Санчес
62'
Замена
Р. Анхель Родригес
️️️️
Р. Торрес
Замена
А. Черников
️️️️
Д. Глебов
60'
Замена
А. Соболев
️️️️
Ф. Чалов
60'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Обляков
60'
ГОЛ! 4:0!
А. Сильянов
Пас отдал
Ф. Чалов
55'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Головин
46'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Д. Кузяев
46'
37'
Желтая карточка
Л. Парадела
Травма
И. Обляков
36'
ГОЛ! 3:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Ф. Чалов
34'
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
И. Обляков
30'
ГОЛ! 1:0!
И. Обляков
Пас отдал
А. Головин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
24
Александр Сильянов
ЛЗ
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
28
Сергей Волков
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
17
Александр Головин
ЦП
23
Далер Кузяев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
27
Иван Обляков
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Куба
12
Райко Аросарена
ВР
6
Карел Эспино
ЛЗ
19
Алехандро Дельгадо
ЦЗ
22
Орландо Кальво
ЦЗ
5
Дариэль Морехон
ЦЗ
19
Фабиан Глоор
ПЗ
15
Юниор Перес
ОП
17
Даниэль Диас
ЦП
9
Рейдел Санчес
ЦП
11
Ромарио Торрес
АП
23
Луис Парадела
ЦФ
Главный тренер
Юниэлис Кастильо
Россия
1
Илья Лантратов
ВР
24
Артур Нигматуллин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
21
Евгений Харин
ЛВ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Сергей Пиняев
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Никита Кривцов
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Куба
1
Йорлан Ургельес
ВР
1
Исмель Моргадо
ВР
7
Элвис Казанова
ЦЗ
13
Рикардо Поло
ЦП
8
Дани Торриэнте
ЦП
16
Рей Анхель Родригес
ЦП
14
Алехандро Гомес
ЦФ
18
Давид Перес
ЦФ
20
Кристиан Вальенте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сафонов
24
Сильянов
2
Солдатенков
5
Осипенко
28
Волков
10
Глебов
17
Головин
23
Кузяев
27
Обляков
21
Миранчук
21
Чалов
3-3-2-1-1
12
Аросарена
19
Дельгадо
22
Кальво
5
Морехон
19
Глоор
15
Перес
6
Эспино
17
Диас
9
Санчес
11
Торрес
23
Парадела
10
Глебов
53
Черников
53
Черников
10
Глебов
23
Кузяев
25
Пруцев
25
Пруцев
23
Кузяев
17
Головин
28
Кривцов
28
Кривцов
17
Головин
27
Обляков
10
Мостовой
10
Мостовой
27
Обляков
21
Миранчук
11
Пиняев
11
Пиняев
21
Миранчук
21
Чалов
7
Соболев
7
Соболев
21
Чалов
19
Дельгадо
7
Казанова
7
Казанова
19
Дельгадо
19
Глоор
8
Торриэнте
8
Торриэнте
19
Глоор
17
Диас
18
Перес
18
Перес
17
Диас
12
Аросарена
1
Моргадо
1
Моргадо
12
Аросарена
11
Торрес
16
Родригес
16
Родригес
11
Торрес
9
Санчес
20
Вальенте
20
Вальенте
9
Санчес
Остались в запасе
Россия
Куба
21
Евгений Харин
ЛВ
1
Илья Лантратов
ВР
24
Артур Нигматуллин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
14
Алехандро Гомес
ЦФ
13
Рикардо Поло
ЦП
1
Йорлан Ургельес
ВР
Главный тренер
Юниэлис Кастильо
Остались в запасе
21
Евгений Харин
ЛВ
1
Илья Лантратов
ВР
24
Артур Нигматуллин
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
13
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
14
Алехандро Гомес
ЦФ
13
Рикардо Поло
ЦП
1
Йорлан Ургельес
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Юниэлис Кастильо
Статистика матча Россия - Куба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
12.10.2025
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
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Куба
1 : 2
10.06.2025
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1 : 2
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0 : 1
06.06.2025
Куба
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Помощники судьи:
Дмитрий Жук
Олег Маслянко (оба - Белоруссия)
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев (Россия)
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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