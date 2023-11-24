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    Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России

    Товарищеский матч Россия – Куба, закончившийся победой хозяев со счетом 8:0, будет внесен в Книгу рекордов России. По данным телеграм-канала «Мутко против», в ней решили зафиксировать рекорд по количеству футболистов, забивших голы в одном матче национальной команды.

    В игре с Кубой в составе россиян отличились восемь разных игроков.

    Рекорд будет внесен как в печатную, так и в онлайн-версию Книги рекордов России. Церемония пройдет в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС.

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    Источник: Телеграм-канал Мутко против

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25400

      bset 31 минуту назад

      Организуйте в следующий раз матч сборной против 14-летних школьников. Будут новые рекорды

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