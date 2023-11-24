Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России

Товарищеский матч Россия – Куба, закончившийся победой хозяев со счетом 8:0, будет внесен в Книгу рекордов России. По данным телеграм-канала «Мутко против», в ней решили зафиксировать рекорд по количеству футболистов, забивших голы в одном матче национальной команды.

В игре с Кубой в составе россиян отличились восемь разных игроков.

Рекорд будет внесен как в печатную, так и в онлайн-версию Книги рекордов России. Церемония пройдет в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС.