Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России

Организуйте в следующий раз матч сборной против 14-летних школьников. Будут новые рекорды
Товарищеский матч Россия – Куба, закончившийся победой хозяев со счетом 8:0, будет внесен в Книгу рекордов России. По данным телеграм-канала «Мутко против», в ней решили зафиксировать рекорд по количеству футболистов, забивших голы в одном матче национальной команды.
В игре с Кубой в составе россиян отличились восемь разных игроков.
Рекорд будет внесен как в печатную, так и в онлайн-версию Книги рекордов России. Церемония пройдет в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС.
- Матч Россия – Куба прошел 20 ноября в Волгограде.
- Голы в составе россиян забили Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
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