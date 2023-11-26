В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал комичную ситуацию со сборной Кубы.

Кубинцы приехали на товарищеский матч с Россией (0:8) без бутс.

Им пришлось покупать обувь в Волгограде.

Не исключено, что команды проведут еще один матч в 2024 году.

«История про то, что у Кубы нет бутс, создана искусственно. Несмотря на то, что мы уведомляли Кубу о том, на каком газоне будет проходить матч, что это будет натуральное поле, коллеги недоучли эти моменты, оказались не совсем готовы. Они приехали, поняли, что их бутсы не годятся, пошли и купили. Ничего сенсационного в этом нет», – сказал Митрофанов.

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