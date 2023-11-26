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    • В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс

    В РФС объяснили, почему сборная Кубы приехала на матч с Россией без бутс

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал комичную ситуацию со сборной Кубы.

    • Кубинцы приехали на товарищеский матч с Россией (0:8) без бутс.
    • Им пришлось покупать обувь в Волгограде.
    • Не исключено, что команды проведут еще один матч в 2024 году.

    «История про то, что у Кубы нет бутс, создана искусственно. Несмотря на то, что мы уведомляли Кубу о том, на каком газоне будет проходить матч, что это будет натуральное поле, коллеги недоучли эти моменты, оказались не совсем готовы. Они приехали, поняли, что их бутсы не годятся, пошли и купили. Ничего сенсационного в этом нет», – сказал Митрофанов.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12690

      BRO_football 1 час назад

      Бред. Неужели есть большая разница между бутсами для искусственного и для натурального газона?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3030

      Suvorov71 3 часа назад

      Вся радость в том, что к нам приехали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10486

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Всё проще.Приехала 2 или 3 по составу сборная поэтому и бутсы купили в магазине на выделенные деньги РФС.

      0
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