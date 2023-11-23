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    • Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»

    Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»

    Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо оценил потенциал полузащитника сборной России Александра Головина.

    «Очень понравился Александр Головин. У него хороший темп игры с мячом. То, что он делает с мячом – магия! Он же играет в «Монако»? Хорошая команда! Мы не знаем, что будет завтра, но, думаю, у него есть потенциал, чтобы перейти в более статусный клуб», – сказал Моргадо.

    • 20 ноября сборная Кубы проиграла в товарищеском матче России в Волгограде со счетом 0:8.
    • Моргадо вышел на замену на 72-й минуте при счете 0:5. Он пропустил три мяча, но парировал пенальти на 85-й минуте после удара Сергея Пиняева.
    • Головин был заменен в перерыве, за первый тайм он забил гол и отдал результативную передачу.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 15:06
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6028

      neim 1 час назад

      Ага, особенно в начале матча, когда Головин три раза бил мимо ворот, причем даже очень мимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25350

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да, Саша своим темпом игры впечатлил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +469

      Александр.Т. 2 часа назад

      А если бы увидел что делает Месси Рональдо то умер бы в тот же миг))

      1
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