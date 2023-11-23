Вратарь Кубы восхитился игроком сборной России: «То, что он делает с мячом – магия»

Вратарь сборной Кубы Исмель Моргадо оценил потенциал полузащитника сборной России Александра Головина.

«Очень понравился Александр Головин. У него хороший темп игры с мячом. То, что он делает с мячом – магия! Он же играет в «Монако»? Хорошая команда! Мы не знаем, что будет завтра, но, думаю, у него есть потенциал, чтобы перейти в более статусный клуб», – сказал Моргадо.