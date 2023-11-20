Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в своей истории

Сборная России на «Волгоград-Арене» разгромила Кубу в товарищеском матче.

Итоговый счет – 8:0. Все голы забили разные футболисты – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Россиянам не хватило одного забитого мяча для повторения крупнейшей победы в своей истории.

Рекордной остается победа над Сан-Марино в 2019 году. Тогда сборная выиграла 9:0.