Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в своей истории

Ничо, ничо.Впереди матчи с Эритреей, Гваделупой и т.д. Ишо наделают рекордов, ого го.)))
Сборная России на «Волгоград-Арене» разгромила Кубу в товарищеском матче.
Итоговый счет – 8:0. Все голы забили разные футболисты – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Россиянам не хватило одного забитого мяча для повторения крупнейшей победы в своей истории.
Рекордной остается победа над Сан-Марино в 2019 году. Тогда сборная выиграла 9:0.