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    • Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в своей истории

    Сборной России не хватило одного гола для повторения крупнейшей победы в своей истории

    Сборная России на «Волгоград-Арене» разгромила Кубу в товарищеском матче.

    Итоговый счет – 8:0. Все голы забили разные футболисты – Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

    Россиянам не хватило одного забитого мяча для повторения крупнейшей победы в своей истории.

    Рекордной остается победа над Сан-Марино в 2019 году. Тогда сборная выиграла 9:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2023 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +143

      googlechromovvkontakte 8 часов назад

      Ничо, ничо.Впереди матчи с Эритреей, Гваделупой и т.д. Ишо наделают рекордов, ого го.)))

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