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    • Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»

    Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»

    Защитник сборной России Сергей Волков высказался об октябрьской ничьей с Кенией (1:1).

    «Не знаю, с кем будет играть сборная. Мне без разницы. Мне кажется, со всеми будет интересно. Если брать матчи в октябре, то мне понравились камерунцы. Они были очень сильны. По накалу эта встреча была как официальная, а не товарищеская. Соперник очень сильно настроился. Я слышал, как их тренер говорил: «Мы приехали только за победой!» Никакой другой результат их не устраивал.

    Ничью с командой Кении (1:1) нельзя назвать позором для сборной России? Кения показала, что у них есть неплохие ребята. Я не вправе называть это позором или нет. Это футбол, всe бывает. Самое главное, что не проиграли. Мне кажется, что сборная должна играть. В текущей ситуации что нам дают, это хорошо», – сказал Волков.

    • Будет ли у команды ноябрьский сбор, пока не сообщается.
    • Россия отстранена от официальных матчей с февраля 2022 года.
    • Это решения ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2023 14:52
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