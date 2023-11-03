Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»

Защитник сборной России Сергей Волков высказался об октябрьской ничьей с Кенией (1:1).

«Не знаю, с кем будет играть сборная. Мне без разницы. Мне кажется, со всеми будет интересно. Если брать матчи в октябре, то мне понравились камерунцы. Они были очень сильны. По накалу эта встреча была как официальная, а не товарищеская. Соперник очень сильно настроился. Я слышал, как их тренер говорил: «Мы приехали только за победой!» Никакой другой результат их не устраивал.

Ничью с командой Кении (1:1) нельзя назвать позором для сборной России? Кения показала, что у них есть неплохие ребята. Я не вправе называть это позором или нет. Это футбол, всe бывает. Самое главное, что не проиграли. Мне кажется, что сборная должна играть. В текущей ситуации что нам дают, это хорошо», – сказал Волков.