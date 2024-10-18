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    Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией

    Сборные России и Кении могут провести ответную встречу в 2025 году.

    Первая игра в октябре 2023-го завершилась ничьей со счетом 2:2.

    «Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре», – сказал президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

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    Источник: Sport24

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