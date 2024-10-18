Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией

Сборные России и Кении могут провести ответную встречу в 2025 году.
Первая игра в октябре 2023-го завершилась ничьей со счетом 2:2.
«Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре», – сказал президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
- На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.