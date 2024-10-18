Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией

Сборные России и Кении могут провести ответную встречу в 2025 году.

Первая игра в октябре 2023-го завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Матч между сборными России и Кении возможен. Мы готовы поехать в РФ и провести этот матч в марте следующего года. В декабре можем начать переговоры с РФС и готовиться к этой игре», – сказал президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва.