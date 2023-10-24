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    • Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»

    Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»

    Вингер «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что его не удивил результат товарищеского матча между сборными России и Кении.

    • Итог встречи – ничья 2:2.
    • Россияне ушли от поражения благодаря голу на 89-й минуте.

    – Когда смотрел матч сборной России с Кенией, у тебя была мысль: «Как мы можем с ними сыграть 2:2?»

    – Да можем. И до этого все матчи были трудными. И с Узбекистаном, и с Таджикистаном играли тяжело.

    Сейчас все уже научились играть, особенно в обороне. Может, если с Сан-Марино сыграем, будет проще. И то не факт.

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    Источник: Sport24

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    24.10.2023 14:27
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 24 октября, 19:49

      После таких слов его в сборную брать не стоит. Во всяком случае пока не поумнеет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3660

      Axe111 24 октября, 16:43

      Не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 24 октября, 15:49

      К чему этот высер от Зиньковского! Зачем!? Позавидовал что ли как женщина!?хороший футболист,грамотный и тут такое непонятное...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      alefreddy 24 октября, 15:29

      все сборные прибавили а у нас отстой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 14:36

      Надеюсь это просто сарказм.

      1
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