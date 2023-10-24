Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что его не удивил результат товарищеского матча между сборными России и Кении.

Итог встречи – ничья 2:2.

Россияне ушли от поражения благодаря голу на 89-й минуте.

– Когда смотрел матч сборной России с Кенией, у тебя была мысль: «Как мы можем с ними сыграть 2:2?»

– Да можем. И до этого все матчи были трудными. И с Узбекистаном, и с Таджикистаном играли тяжело.

Сейчас все уже научились играть, особенно в обороне. Может, если с Сан-Марино сыграем, будет проще. И то не факт.