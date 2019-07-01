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Расписание матчей
Кубок Африки
Танзания - Алжир
Танзания - Алжир: обзор матча 01 июля 2019
Танзания
01.07.2019, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
0 : 3
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Танзания - Алжир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
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