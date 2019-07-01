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Расписание матчей
Кубок Африки
Намибия - Кот-д'Ивуар
Намибия - Кот-д'Ивуар: обзор матча 01 июля 2019
Намибия
01.07.2019, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
1 : 4
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Намибия - Кот-д'Ивуар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Стадион 30 июня
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