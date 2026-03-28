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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия - Коморские острова
Намибия - Коморские острова: обзор матча 28 марта 2026
Намибия
28.03.2026, суббота, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Коморские острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Намибия - Коморские острова
1
1
Красные карточки
0
0
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1
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Коморские острова
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025
2025.12.26 19:20
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
В Намибии назвали условие для товарищеского матча со сборной России
2024.10.22 19:55
6
Кубок Африки. Сборные Марокко и Кот-д'Ивуара вышли из группы
2019.07.01 20:55
Казахстан – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Казахстан – Коморские острова: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.53
30 марта
Коморские острова – Мали: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 20:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Замбия – Коморские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 декабря 2025
2025.12.26 19:20
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
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- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
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- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
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Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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0 : 1
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Экваториальная Гвинея
0 : 0
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Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Намибия
0 : 0
28.03.2026
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28.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные, Регулярный чемпионат
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
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Товарищеские матчи. Сборные,
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Либерия
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Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Руанда
0 : 0
06.06.2026
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Казахстан
1 : 0
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0 : 0
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