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    • В Намибии назвали условие для товарищеского матча со сборной России

    В Намибии назвали условие для товарищеского матча со сборной России

    Старший специалист государственного координационного комитета по физической культуре и развитию школьного спорта Намибии Рогерделтры Камбатуку допустил, что национальная сборная его страны сыграет с Россией.

    – Возможен ли товарищеский матч между сборными России и Намибии? Интересно ли это вам?

    – Я думаю, что да. Единственное – это вопрос стоимости. Как вы знаете, Намибия – одна из тех стран, у которых мало денег.

    Но, конечно, если такая страна, как Россия, пригласит Намибию и скажет, например: «Мы приглашаем вас сыграть в Москве или Санкт-Петербурге, и мы оплатим проживание и питание», то для нас это будет очень интересная перспектива.

    То есть Намибия может просто оплатить авиабилеты, а Россия оплатит проживание, питание и местный транспорт. Мне кажется, это очень интересно.

    – Это возможно в 2025 году?

    – Почему бы и нет? Но, конечно, мы должны это сделать все правильно. Если это просьба из России, например, от Минспорта России, то она должна прийти к нам, в министерство. Оно передаст его в федерацию футбола.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В октябре сборная потренировалась 4 дня, после чего футболисты вернулись в свои клубы.
    • На ноябрь у российской национальной команды запланированы товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии (2)
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    Mirak92
    1729616863
    Позору нет предела. Уже и условия нам ставят
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    Awaydays
    1729617254
    Играть со сборной, которая не может себе питание и проживание оплатить, какую пользу от такого соперника вообще можно извлечь...
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