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Расписание матчей
Кубок Африки
ЮАР - Марокко
ЮАР - Марокко: обзор матча 01 июля 2019
ЮАР
01.07.2019, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЮАР - Марокко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
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