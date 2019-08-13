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    Расписание матчей 13-08-2019

    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 14 тур
    13 августа, вторник
    02:00
    ЦСА
    0:2
    Форталеза
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 3 раунд, ответный матч
    13 августа, вторник
    19:00
    Нымме Калью
    0:1
    Дюделанж
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Линфилд
    3:2
    Сутьеска
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    22:00
    Дандолк
    1:3
    Слован
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020), 3 раунд, ответный матч
    13 августа, вторник
    19:30
    Карабах
    0:2
    АПОЭЛ
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    20:00
    Русенборг
    3:1
    Марибор
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    20:30
    Динамо
    3:3
    Брюгге
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:00
    Ференцварош
    0:4
    Динамо
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:30
    Аякс
    3:2
    ПАОК
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:30
    ЛАСК
    3:1
    Базель
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:30
    Олимпиакос
    2:0
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Селтик
    3:4
    ЧФР Клуж
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    22:00
    Порту
    2:3
    Краснодар
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2019/2020)
    13 августа, вторник
    21:00
    Копенгаген
    Црвена Звезда
    Не начался
    13 августа, вторник
    21:00
    Копенгаген
    Црвена Звезда
    Не начался
    Лига чемпионов (2019/2020), ответный матч
    13 августа, вторник
    21:00
    Копенгаген
    1:1
    (6:7)п
    Црвена Звезда
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2019/2020)
    13 августа, вторник
    21:45
    Блэкпул
    0:0
    Маклсфилд Таун
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Мэнсфилд Таун
    0:0
    Моркамб
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Чарльтон
    0:0
    Форест Грин
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Уимблдон
    0:0
    Милтон Кинс Донс
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Уикомб Уондерерс
    0:0
    Рединг
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Гиллинхэм
    0:0
    Ньюпорт Каунти
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Брентфорд
    0:0
    Кембридж Юнайтед
    Матч завершен
    13 августа, вторник
    21:45
    Мидлсбро
    0:0
    Крю Александра
    Матч завершен
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