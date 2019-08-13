июль 2019
август 2019
Бразилия. Серия А 2019, 14 тур
Лига Европы (2019/2020), 3 раунд, ответный матч
Лига чемпионов (2019/2020), 3 раунд, ответный матч
13 августа, вторник
21:00
Матч завершен
13 августа, вторник
21:30
Матч завершен
Лига чемпионов (2019/2020)
13 августа, вторник
21:00
Не начался
13 августа, вторник
21:00
Не начался
Лига чемпионов (2019/2020), ответный матч
13 августа, вторник
21:00
Матч завершен
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен
13 августа, вторник
21:45
Матч завершен