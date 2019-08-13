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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Брюгге
Динамо К - Брюгге: обзор матча 13 августа 2019
Динамо К
13.08.2019, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Брюгге
50'
В. Шепелев
90+3'
Б. Мехеле (АГ)
38'
С. Дели
88'
Р. Вормер
90+5'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Брюгге
90'
+6
Желтая карточка
Л. Опенда
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Л. Опенда
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Б. Мехеле
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:2!
Р. Вормер
Пас отдал
Л. Опенда
86'
Желтая карточка
Х. Ванакен
Вторая желтая
Н. Бурда
82'
Желтая карточка
Н. Бурда
60'
Желтая карточка
Т. Кадар
57'
Желтая карточка
В. Миколенко
55'
ГОЛ! 1:1!
В. Шепелев
Пас отдал
Б. Вербич
50'
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Дели
Пас отдал
Р. Вормер
22'
Желтая карточка
К. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
4-3-2-1
71
Бойко
16
Миколенко
6
Бурда
4
Кадар
94
Кедзиора
19
Шепелев
29
Буяльский
18
Андриевский
7
Вербич
11
Цыганков
7
Родригес
3-4-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
15
Дели
20
Ванакен
23
Ритс
22
Мата
25
Вормер
17
Деннис
Остались в запасе
Динамо К
Брюгге
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
15
Крепин Дьятта
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
1
Георгий Бущан
ВР
8
Сергей Сидорчук
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
15
Крепин Дьятта
ПВ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
34
Этан Хорват
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Динамо К - Брюгге
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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