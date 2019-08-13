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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - ПАОК
Аякс - ПАОК: обзор матча 13 августа 2019
Аякс
13.08.2019, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
ПАОК
43'
Д. Тадич (П)
79'
Н. Тальяфико
85'
Д. Тадич (П)
23'
Д. Бисесвар
90+4'
Д. Бисесвар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ПАОК
Желтая карточка
А. Онана
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Д. Бисесвар
85'
Желтая карточка
Л. Матос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Тадич
85'
ГОЛ! 2:1!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Х. Зиеш
79'
55'
Желтая карточка
А. Пасхалакис
50'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
43'
30'
Желтая карточка
Д. Пелкас
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бисесвар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
4-3-2
24
Онана
17
Блинд
3
Тальяфико
34
Велтман
3
Мазрауи
18
Марин
6
ван де Бек
22
Зиеш
10
Тадич
7
Нерес
3-3-1-2
1
Пасхалакис
15
Варела
3
Лео Матос
15
Креспо
10
Пелкас
13
Эсити
7
Эль-Каддури
8
Лео Жаба
21
Бисесвар
29
Акпом
Остались в запасе
Аякс
ПАОК
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
10
Квинси Промес
ЛВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Аякс - ПАОК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
1 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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