Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Црвена Звезда
Копенгаген - Црвена Звезда: обзор матча 13 августа 2019
Копенгаген
13.08.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Црвена Звезда
45'
Д. Н'Дойе
17'
Р. Боаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Црвена Звезда
110'
Желтая карточка
М. Марин
108'
Желтая карточка
М. Иванич
Желтая карточка
Г. Варела
71'
54'
Вторая желтая
Н. Милунович
50'
Желтая карточка
Р. Боаки
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
П. Бенгтссон
45'
38'
Желтая карточка
Д. Йованчич
28'
Желтая карточка
М. Борян
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Боаки
Пас отдал
М. Марин
6'
Желтая карточка
Н. Милунович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
23
Милан Родич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
22
Марко Марин
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Николай Томсен
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
4-2-3
1
Грютебуст
19
Бенгтссон
25
Нельссон
4
Папаяннопулос
2
Варела
6
Зека
6
Стаге
7
Фишер
19
Хольс
14
Н'Дойе
4-1-1-2-1
82
Борян
23
Родич
5
Дегенек
19
Милунович
77
Гобельич
29
Йованчич
87
Каньяс
4
Иванич
22
Марин
22
Боаки
Остались в запасе
Копенгаген
Црвена Звезда
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Николай Томсен
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Николай Томсен
ЦП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Копенгаген - Црвена Звезда
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
1 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Црвена Звезда
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Копенгаген» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Црвена Звезда» – «Интер Эскальдес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Интера Эскальдес» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+