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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Краснодар
Порту - Краснодар: обзор матча 13 августа 2019
Порту
13.08.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 3
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Краснодар
57'
З. Луиш
76'
Л. Диас
3'
Т. Вилена
13'
М. Сулейманов
34'
М. Сулейманов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Краснодар
Желтая карточка
З. Луиш
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
У. Спайич
Замена
В. Абубакар
️️️️
Х. Корона
86'
82'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
80'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
Р. Кабелла
ГОЛ! 2:3!
Л. Диас
Пас отдал
Х. Корона
76'
73'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
М. Берг
65'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
М. Сулейманов
Желтая карточка
М. Урибе
61'
ГОЛ! 1:3!
З. Луиш
Пас отдал
А. Теллес
57'
Желтая карточка
М. Марега
52'
Замена
М. Урибе
️️️️
С. Оливейра
49'
Травма
С. Оливейра
48'
45'
Желтая карточка
Т. Вилена
39'
Желтая карточка
Р. Камболов
Замена
З. Луиш
️️️️
Р. Саравия
38'
34'
ГОЛ! 0:3!
М. Сулейманов
Пас отдал
Т. Вилена
13'
ГОЛ! 0:2!
М. Сулейманов
Пас отдал
Вандерсон
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вилена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Вандерсон
ЛФ
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
31
Кайо
ЦЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Теллес
5
Маркано
3
Пепе
20
Саравия
2
Перейра
27
Оливейра
14
Диас
91
Марега
17
Корона
10
Накадзима
4-1-1-1-3
39
Сафонов
98
Петров
25
Спайич
14
Мартынович
2
Рамирес
88
Камболов
52
Вилена
5
Кабелла
93
Сулейманов
33
Берг
94
Вандерсон
27
Оливейра
8
Урибе
8
Урибе
27
Оливейра
20
Саравия
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
20
Саравия
17
Корона
9
Абубакар
9
Абубакар
17
Корона
93
Сулейманов
5
Фьолусон
5
Фьолусон
93
Сулейманов
5
Кабелла
89
Стоцкий
89
Стоцкий
5
Кабелла
33
Берг
18
Игнатьев
18
Игнатьев
33
Берг
Остались в запасе
Порту
Краснодар
99
Диогу Кошта
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
33
Станислав Крицюк
ВР
31
Кайо
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
99
Диогу Кошта
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
31
Кайо
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Порту - Краснодар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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