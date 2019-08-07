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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Краснодар - Порту
Краснодар - Порту: обзор матча 07 августа 2019
Краснодар
07.08.2019, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Порту
89'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Порту
89'
ГОЛ! 0:1!
С. Оливейра
63'
Желтая карточка
Х. Корона
38'
Желтая карточка
Д. Перейра
Желтая карточка
Р. Камболов
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
94
Вандерсон
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
88
Руслан Камболов
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Порту
1
Вана Алвес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
4-4-1-1
39
Сафонов
2
Рамирес
14
Мартынович
25
Спайич
98
Петров
52
Вилена
7
Намли
88
Камболов
94
Вандерсон
5
Кабелла
33
Берг
4-1-1-2-1
13
Манафа
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
2
Перейра
27
Оливейра
17
Корона
91
Марега
9
Тикиньо
Остались в запасе
Краснодар
Порту
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Вана Алвес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Краснодар - Порту
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Краснодар
Порту
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16:31
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