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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Русенборг - Марибор
Русенборг - Марибор: обзор матча 13 августа 2019
Русенборг
13.08.2019, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Марибор
53'
А. Содерлунд
61'
А. Конрадсен
81'
А. Конрадсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Марибор
ГОЛ! 3:0!
А. Конрадсен
81'
ГОЛ! 2:0!
А. Конрадсен
Пас отдал
В. Хеденстад
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Содерлунд
53'
Желтая карточка
А. Конрадсен
39'
Желтая карточка
М. Лундемо
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Марибор
12
Кенан Пирич
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
17
Андрей Котник
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
4-3-2
1
Хансен
24
Мелинг
4
Региниуссен
3
Ховланд
6
Хеденстад
25
Лундемо
31
Йенсен
16
Конрадсен
16
Содерлунд
28
Адегбенро
2-3-1
12
Пирич
22
Милец
28
Вилер
10
Хотич
7
Кронаветер
4
Врховец
9
Таварес
Остались в запасе
Русенборг
Марибор
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Русенборг - Марибор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
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