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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Русенборг
Марибор - Русенборг: обзор матча 07 августа 2019
Марибор
07.08.2019, среда, 21:15
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Русенборг
70'
М. Таварес
50'
А. Содерлунд
64'
А. Содерлунд
71'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Русенборг
89'
Желтая карточка
М. Йенсен
71'
ГОЛ! 1:3!
М. Йенсен
ГОЛ! 1:2!
М. Таварес
70'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Содерлунд
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Содерлунд
Желтая карточка
А. Пихлер
49'
23'
Желтая карточка
С. Адегбенро
Желтая карточка
М. Милец
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
12
Кенан Пирич
ВР
28
Митя Вилер
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
17
Андрей Котник
ЦП
7
Рок Кронаветер
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
4
Блаж Врховец
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Радован Каранович
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
5
Джордже Денич
ЦП
2-5-1
12
Пирич
28
Вилер
22
Милец
7
Кронаветер
10
Хотич
4
Врховец
8
Пихлер
17
Котник
9
Таварес
4-2-2
1
Хансен
3
Ховланд
4
Региниуссен
6
Хеденстад
24
Мелинг
25
Лундемо
31
Йенсен
16
Содерлунд
28
Адегбенро
Остались в запасе
Марибор
Русенборг
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
Главный тренер
Радован Каранович
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
Остались в запасе
14
Мартин Крамарич
ЛВ
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
Остались в запасе
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
5
Джордже Денич
ЦП
Главный тренер
Радован Каранович
Статистика матча Марибор - Русенборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
5 : 1
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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