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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Слован
Дандолк - Слован: обзор матча 13 августа 2019
Дандолк
13.08.2019, вторник, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дандолк - Слован
Желтая карточка
К. Шилдс
71'
Желтая карточка
П. МакИлэни
66'
Начало матча
Статистика матча Дандолк - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
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30.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
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2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
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1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
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Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
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21.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Информация о матче
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