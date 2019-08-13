Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Кембридж Юнайтед
Брентфорд - Кембридж Юнайтед: обзор матча 13 августа 2019
Брентфорд
13.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги
0 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брентфорд - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Кембридж Юнайтед
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
09:08
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
09:08
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+