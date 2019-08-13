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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Динамо Загреб
Ференцварош - Динамо Загреб: обзор матча 13 августа 2019
Ференцварош
13.08.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
16'
А. Адеми
47'
Б. Петкович
55'
Д. Ольмо
79'
А. Гояк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Динамо Загреб
90'
+1
Желтая карточка
Л. Майер
79'
ГОЛ! 0:4!
А. Гояк
Пас отдал
Л. Майер
Вторая желтая
Э. Чивич
69'
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Ольмо
Пас отдал
А. Адеми
47'
ГОЛ! 0:2!
Б. Петкович
Пас отдал
М. Оршич
28'
Желтая карточка
И. Хайрович
26'
Желтая карточка
А. Адеми
Желтая карточка
Э. Чивич
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Адеми
Пас отдал
Д. Ольмо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
14
Николай Сигневич
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Ференцварош
99
Давид Гроф
ВР
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Ловро Майер
ЦП
14
Амер Гояк
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
2-1-2
90
Дибус
77
Чивич
3
Двали
14
Харатин
26
Ловренчич
14
Сигневич
3-3-3-1
25
Ливакович
30
Стоянович
55
Перич
22
Леовац
66
Дилавер
6
Моро
45
Адеми
20
Хайрович
20
Ольмо
99
Оршич
9
Петкович
Остались в запасе
Ференцварош
Динамо Загреб
99
Давид Гроф
ВР
Главный тренер
Робби Кин
14
Ловро Майер
ЦП
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
99
Давид Гроф
ВР
Остались в запасе
14
Ловро Майер
ЦП
24
Даниэль Загорац
ВР
31
Марко Лешкович
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
92
Марио Шитум
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Ференцварош - Динамо Загреб
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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