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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти: обзор матча 13 августа 2019
Гиллинхэм
13.08.2019, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги
0 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гиллинхэм - Ньюпорт Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Стадион:
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Ньюпорт Каунти
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
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2024.01.28 21:27
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2023.01.07 17:44
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2021.03.01 12:19
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
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Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
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Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
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