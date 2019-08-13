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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - ЧФР Клуж
Селтик - ЧФР Клуж: обзор матча 13 августа 2019
Селтик
13.08.2019, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
51'
Д. Форрест
61'
О. Эдуард
76'
Р. Кристи
27'
Ч. Деяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - ЧФР Клуж
88'
Желтая карточка
Г. Арлаускис
ГОЛ! 3:1!
Р. Кристи
Пас отдал
О. Эдуард
76'
63'
Желтая карточка
Ч. Деяк
ГОЛ! 2:1!
О. Эдуард
Пас отдал
Р. Кристи
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Форрест
Пас отдал
М. Джонстон
51'
Желтая карточка
А. Атем Эльхамед
41'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Деяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
90
Льюис Морган
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
3-4-2-1
19
Бэйн
20
Айер
55
Шимунович
44
Эльхамед
8
Браун
10
Нтчам
10
Джонстон
42
МакГрегор
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
3-4-2
1
Арлаускис
55
Винисиус
16
Сушич
33
Буркэ
6
Аурелиу
37
Бордеяну
88
Джокович
10
Деяк
29
Омрани
99
Рондон
Остались в запасе
Селтик
ЧФР Клуж
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
90
Льюис Морган
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Крейг Гордон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
90
Льюис Морган
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Селтик - ЧФР Клуж
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
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