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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Селтик
ЧФР Клуж - Селтик: обзор матча 07 августа 2019
ЧФР Клуж
07.08.2019, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 3
Завершен
Селтик
37'
Д. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Селтик
90'
+2
Желтая карточка
Н. Биттон
Желтая карточка
М. Сушич
65'
42'
Желтая карточка
Л. Морган
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Форрест
30'
Желтая карточка
Б. Болинголи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
55
Пауло Винисиус
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
ЧФР Клуж
5
Якуба Силла
ЦП
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
3-4-2
1
Арлаускис
33
Буркэ
55
Винисиус
16
Сушич
88
Джокович
6
Аурелиу
10
Деяк
37
Бордеяну
29
Омрани
99
Рондон
4-3-2-1
19
Бэйн
20
Айер
44
Эльхамед
55
Шимунович
5
Болинголи
8
Браун
42
МакГрегор
90
Морган
49
Форрест
10
Кристи
29
Эдуард
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Селтик
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Крейг Гордон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
5
Якуба Силла
ЦП
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча ЧФР Клуж - Селтик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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