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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Линфилд - Сутьеска
Линфилд - Сутьеска: обзор матча 13 августа 2019
Линфилд
13.08.2019, вторник, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
3 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сутьеска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Линфилд - Сутьеска
Желтая карточка
Р. МакГиверн
40'
36'
Вторая желтая
А. Шофранац
34'
Желтая карточка
А. Шофранац
Начало матча
Статистика матча Линфилд - Сутьеска
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
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Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Дечич
- : -
29.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Сутьеска
0 : 3
08.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 14 тур
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0 : 1
02.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Сутьеска
2 : 2
29.10.2026
Езеро
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Отрант-Олимпик
1 : 1
24.10.2026
Сутьеска
Информация о матче
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