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    Расписание матчей 07-08-2019

    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2019/2020), 3 раунд, первый матч
    7 августа, среда
    20:00
    Краснодар
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    7 августа, среда
    20:45
    Истанбул Башакшехир
    0:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    7 августа, среда
    21:00
    Базель
    1:2
    ЛАСК
    Матч завершен
    7 августа, среда
    21:00
    ЧФР Клуж
    1:1
    Селтик
    Матч завершен
    7 августа, среда
    21:15
    Марибор
    1:3
    Русенборг
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2019
    7 августа, среда
    20:00
    Зальцбург
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    Лига Европы (2019/2020), 3 раунд, первый матч
    7 августа, среда
    21:15
    Слован
    1:0
    Дандолк
    Матч завершен
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