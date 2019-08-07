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Лига чемпионов 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Олимпиакос
Истанбул Башакшехир - Олимпиакос: обзор матча 07 августа 2019
Истанбул Башакшехир
07.08.2019, среда, 20:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Олимпиакос
Вторая желтая
И. Кахведжи
80'
Желтая карточка
М. Виейра
77'
73'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
36'
Желтая карточка
К. Цимикас
Желтая карточка
Г. Клиши
32'
Желтая карточка
И. Кахведжи
22'
Желтая карточка
Э. Вишча
7'
Желтая карточка
Э. Кривелли
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
22
Мигель Виейра
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-2-1-1-3
34
Гюнок
27
Шеджу
22
Виейра
80
Кайсара
21
Текдемир
3
Клиши
17
Кахведжи
10
Вишча
70
Робиньо
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
4-2-1-2
1
Са
3
Эльабделлауи
5
Мерья
35
Семеду
21
Цимикас
41
Бухалакис
8
Гильерме
28
Вальбуэна
11
Поденсе
10
Герреро
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Олимпиакос
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
2 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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