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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Истанбул Башакшехир
Олимпиакос - Истанбул Башакшехир: обзор матча 13 августа 2019
Олимпиакос
13.08.2019, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
55'
Р. Семеду
78'
М. Вальбуэна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Истанбул Башакшехир
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Вальбуэна
78'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
71'
62'
Желтая карточка
Г. Клиши
Желтая карточка
Р. Семеду
59'
ГОЛ! 1:0!
Р. Семеду
Пас отдал
М. Анхель Герреро
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
22
Мигель Виейра
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-2-1-2
1
Са
21
Цимикас
5
Мерья
35
Семеду
3
Эльабделлауи
41
Бухалакис
8
Гильерме
28
Вальбуэна
10
Герреро
11
Поденсе
3-2-1-2
34
Гюнок
22
Виейра
3
Клиши
80
Кайсара
11
Элиа
14
Окечукву
10
Вишча
27
Кривелли
70
Робиньо
Остались в запасе
Олимпиакос
Истанбул Башакшехир
77
Лазар Ранджелович
ПВ
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
77
Лазар Ранджелович
ПВ
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
16
Бобби Аллен
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Олимпиакос - Истанбул Башакшехир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
2 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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