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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - ЛАСК
Базель - ЛАСК: обзор матча 07 августа 2019
Базель
07.08.2019, среда, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
ЛАСК
87'
Л. Дзуффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - ЛАСК
ГОЛ! 1:0!
Л. Дзуффи
87'
Желтая карточка
Б. Риверос
28'
Начало матча
Статистика матча Базель - ЛАСК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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3 : 0
11.10.2026
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- : -
24.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 13 тур
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2 : 1
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Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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