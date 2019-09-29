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    Расписание матчей 29-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 22 тур
    29 сентября, воскресенье
    01:00
    Фламенго
    0:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Коринтианс
    1:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    2:0
    ЦСА
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    2:1
    Гремио
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 15 тур
    29 сентября, воскресенье
    10:00
    Луч
    0:1
    Чертаново
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    13:00
    Енисей
    2:1
    Мордовия
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    13:00
    Томь
    3:1
    Чайка
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    15:00
    Шинник
    3:2
    Спартак-2
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Авангард
    2:1
    Армавир
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Нефтехимик
    1:0
    Торпедо
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Текстильщик
    0:2
    Пари НН
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Ротор
    5:3
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    18:00
    Химки
    0:1
    Балтика
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 11 тур
    29 сентября, воскресенье
    11:00
    Сахалин
    1:1
    Чита
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    13:00
    Новосибирск
    2:0
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 11 тур
    29 сентября, воскресенье
    11:00
    Краснодар (мол)
    0:4
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    13:00
    Сочи (мол)
    2:0
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 11 тур
    29 сентября, воскресенье
    11:30
    Урал
    0:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    14:00
    Рубин
    0:0
    Уфа
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:30
    Спартак
    1:2
    Оренбург
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Краснодар
    2:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 7 тур
    29 сентября, воскресенье
    13:00
    Эспаньол
    0:2
    Вальядолид
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    15:00
    Эйбар
    2:0
    Сельта
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Алавес
    2:0
    Мальорка
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:30
    Леванте
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    22:00
    Севилья
    3:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 12 тур
    29 сентября, воскресенье
    13:00
    Тюмень
    0:1
    Волга
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    14:00
    Лада Д
    0:1
    Урал-2
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    14:00
    Лада-Тольятти
    1:5
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    1:1
    Акрон
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 11 тур
    29 сентября, воскресенье
    13:00
    Орхус
    3:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    15:00
    Ольборг
    0:3
    Рандерс
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Мидтьюлланд
    0:1
    Оденсе
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Сендерийск
    2:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 8 тур
    29 сентября, воскресенье
    13:15
    РКС Ваалвейк
    1:2
    Витесс
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    15:30
    Зволле
    0:4
    ПСВ
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    2:0
    Виллем II
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:45
    АЗ Алкмаар
    2:0
    Хераклес
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:45
    Фейеноорд
    5:1
    Твенте
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 6 тур
    29 сентября, воскресенье
    13:30
    Наполи
    2:1
    Брешиа
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    4:0
    Дженоа
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Лечче
    0:1
    Рома
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Кальяри
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    21:45
    Милан
    1:3
    Фиорентина
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 6 тур
    29 сентября, воскресенье
    14:00
    Коньяспор
    2:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:30
    Анкарагюджю
    2:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    16:30
    Антальяспор
    3:0
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    4:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
    29 сентября, воскресенье
    14:00
    Мариуполь
    0:4
    Десна
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Динамо
    2:0
    Днепр-1
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:30
    Олимпик
    0:5
    Заря
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 5 тур
    29 сентября, воскресенье
    15:00
    ОФИ
    3:1
    Астерас
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Ксанти
    3:1
    Волос
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:15
    Паниониос
    0:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:30
    АЕК
    2:2
    ПАОК
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 23 тур
    29 сентября, воскресенье
    15:00
    Славия-Мозырь
    0:1
    Городея
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Витебск
    2:0
    Ислочь
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Динамо
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 9 тур
    29 сентября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    0:0
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Стандард
    1:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    21:00
    Остенде
    1:1
    Антверпен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 9 тур
    29 сентября, воскресенье
    15:30
    Альтах
    0:2
    Маттерсбург
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    15:30
    Штурм
    4:1
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    18:00
    Рапид
    3:3
    Хартберг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 9 тур
    29 сентября, воскресенье
    15:30
    Барнсли
    1:3
    Брентфорд
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 8 тур
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Страсбур
    1:0
    Монпелье
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    18:00
    Ним
    0:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    22:00
    Марсель
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 11 тур
    29 сентября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    0:0
    Муром
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 11 тур
    29 сентября, воскресенье
    16:30
    Карвина
    1:1
    Опава
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Виктория
    1:0
    Спарта
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 6 тур
    29 сентября, воскресенье
    16:30
    Фортуна
    1:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Кельн
    0:4
    Герта
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Базель
    3:0
    Люцерн
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Лугано
    0:1
    Ксамакс
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Серветт
    0:1
    Цюрих
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020), 11 тур
    29 сентября, воскресенье
    17:00
    Интер
    3:5
    Черноморец
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 7 тур
    29 сентября, воскресенье
    18:00
    Витория Гимараеш
    1:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    18:00
    Санта-Клара
    1:0
    Жил Висенте
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    20:00
    Портимоненси
    0:1
    Брага
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    22:00
    Риу Аве
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 7 тур
    29 сентября, воскресенье
    18:30
    Лестер
    5:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 23 тур
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    1:1
    Ранхейм
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    2:2
    Хаугесунд
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Мольде
    2:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    0:0
    Стабек
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    2:3
    Одд
    Матч завершен
    29 сентября, воскресенье
    21:00
    Буде-Глимт
    4:0
    Тромсе
    Матч завершен
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