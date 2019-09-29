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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 29 сентября 2019
Милан
29.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
80'
Р. Леау
14'
Э. Пульгар (П)
66'
Г. Кастровилли
78'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
89'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Ф. Рибери
87'
Желтая карточка
М. Бенасси
86'
Желтая карточка
П. Лирола
Желтая карточка
Д. Калабрия
86'
84'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Ф. Кьеза
ГОЛ! 1:3!
Р. Леау
Пас отдал
Т. Эрнандес
80'
79'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Сусо
79'
78'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Рибери
Пас отдал
Ф. Кьеза
70'
Пенальти не реализован!
Ф. Кьеза
66'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастровилли
Замена
Л. Дуарте
️️️️
К. Пентек
58'
Красная карточка
М. Мусаккио
55'
49'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Замена
Р. Крунич
️️️️
Ф. Кессье
46'
35'
Желтая карточка
Н. Миленкович
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Пульгар
Желтая карточка
И. Беннасер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
28
Душан Влахович
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
27
Леау
10
Сусо
9
Пентек
3-3-3-1
1
Дронговски
2
Пеццелла
4
Касерес
31
Миленкович
14
Лирола
5
Пульгар
29
Дальберт
8
Кастровилли
47
Бадель
7
Рибери
14
Кьеза
9
Пентек
3
Дуарте
3
Дуарте
9
Пентек
19
Кессье
33
Крунич
33
Крунич
19
Кессье
10
Сусо
70
Кастильехо
70
Кастильехо
10
Сусо
7
Рибери
18
Геззаль
18
Геззаль
7
Рибери
8
Кастровилли
24
Бенасси
24
Бенасси
8
Кастровилли
14
Кьеза
27
Боатенг
27
Боатенг
14
Кьеза
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
11
Лукас Пакета
АП
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Милан - Фиорентина
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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