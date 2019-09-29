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Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 29 сентября 2019
Урал
29.09.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
17'
Х. Магнуссон
57'
А. Сигурдссон
66'
Я. Бийол
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Егорычев
79'
79'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
И. Ахметов
76'
Пенальти не реализован!
Ф. Чалов
Желтая карточка
Р. Емельянов
75'
69'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Н. Влашич
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Н. Димитров
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
Я. Бийол
Пас отдал
И. Обляков
61'
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Сигурдссон
Пас отдал
М. Фернандес
53'
Желтая карточка
А. Сигурдссон
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Панюков
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Магнуссон
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
3-2-3-2
1
Баклов
3
Меркулов
23
Поляков
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Августиняк
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
11
Панюков
98
Ильин
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
32
Магнуссон
31
Шарлия
18
Кучаев
97
Ахметов
10
Влашич
10
Обляков
10
Сигурдссон
63
Чалов
5
Егорычев
40
Бавин
40
Бавин
5
Егорычев
11
Панюков
10
Бикфалви
10
Бикфалви
11
Панюков
17
Димитров
18
Кухарчик
18
Кухарчик
17
Димитров
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
10
Влашич
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Влашич
97
Ахметов
20
Нисимура
20
Нисимура
97
Ахметов
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
31
Ярослав Годзюр
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
12
Максим Елеев
ПЗ
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
12
Максим Елеев
ПЗ
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Урал - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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