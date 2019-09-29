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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Звезда - Акрон
Звезда - Акрон: обзор матча 29 сентября 2019
Звезда
29.09.2019, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
1 : 1
Завершен
Акрон
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15.05.2022
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08.05.2022
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Звезда
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05.05.2022
Динамо Брл
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Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
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