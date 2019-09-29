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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Йени Малатьяспор
Антальяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 29 сентября 2019
Антальяспор
29.09.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Антальяспор - Йени Малатьяспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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Антальяспор
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