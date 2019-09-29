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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 29 сентября 2019
Марсель
29.09.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
52'
Д. Чалета-Цар
19'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ренн
Желтая карточка
Х. Сакаи
90'
+5
Желтая карточка
Л. Перрен
90'
+4
Желтая карточка
Н. Радоньич
86'
Замена
М. Аке
️️️️
В. Жермен
84'
79'
Замена
А. Эну
️️️️
М. Ньянг
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Сансон
79'
74'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Б. Бурижо
74'
Замена
К. Гренье
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
К. Строотман
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
Б. Сарр
52'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Ж. Амави
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Д. Да Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Ренн
23
Йорис Наньон
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-2-3-2
30
Манданда
70
Сарр
5
Перрен
15
Чалета-Цар
23
Амави
2
Сакаи
8
Строотман
8
Сансон
21
Ронжье
9
Бенедетто
98
Жермен
3-2-3-2
16
Менди
3
Да Силва
25
Гелин
21
Морель
14
Траоре
27
Мауасса
6
Камавинга
27
Бурижо
8
Мартен
99
Ньянг
11
Рафинья
98
Жермен
11
Аке
11
Аке
98
Жермен
8
Сансон
10
Хауи
10
Хауи
8
Сансон
23
Амави
28
Радоньич
28
Радоньич
23
Амави
27
Бурижо
29
Тайт
29
Тайт
27
Бурижо
11
Рафинья
19
Гренье
19
Гренье
11
Рафинья
99
Ньянг
23
Эну
23
Эну
99
Ньянг
Остались в запасе
Марсель
Ренн
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Марсель - Ренн
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Велодром
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