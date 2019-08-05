июль 2019
август 2019
Бразилия. Серия А 2019, 13 тур
5 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
5 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
5 августа, понедельник
01:00
Матч завершен
США. МЛС 2019
5 августа, понедельник
02:30
Матч завершен
5 августа, понедельник
05:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 4 тур
5 августа, понедельник
14:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2019/2020), 1/64 финала
5 августа, понедельник
17:00
Матч завершен
5 августа, понедельник
18:30
Не начался
5 августа, понедельник
18:30
Матч завершен
5 августа, понедельник
18:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 4 тур
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 4 тур
Норвегия. Элитсериен 2019, 16 тур
5 августа, понедельник
20:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2019/2020), 1 тур
5 августа, понедельник
21:45
Матч завершен