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    Расписание матчей 05-08-2019

    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 13 тур
    5 августа, понедельник
    01:00
    Атлетико Минейро
    2:0
    Крузейро
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    01:00
    Васко да Гама
    0:0
    ЦСА
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    01:00
    Коринтианс
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    5 августа, понедельник
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    1:5
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    05:00
    Сиэтл
    2:3
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 4 тур
    5 августа, понедельник
    14:00
    Ахмат (мол)
    2:1
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2019/2020), 1/64 финала
    5 августа, понедельник
    17:00
    Велес
    2:1
    Красный
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    17:00
    Зоркий
    1:3
    Рязань
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    17:00
    Спартак-Нальчик
    0:1
    Интер
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    18:00
    Алания
    4:1
    Волгарь
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    18:30
    Черноморец
    Биолог-Новокубанск
    Не начался
    5 августа, понедельник
    18:30
    Биолог-Новокубанск
    2:4
    Черноморец
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    18:30
    Калуга
    3:3
    (4:5)п
    Салют
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    18:30
    Луки-Энергия
    1:1
    (4:5)п
    Ленинградец
    Матч завершен
    5 августа, понедельник
    19:00
    Муром
    2:3
    Арарат
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 4 тур
    5 августа, понедельник
    20:00
    Люнгбю
    2:1
    Орхус
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 4 тур
    5 августа, понедельник
    20:00
    Ахмат
    2:1
    Оренбург
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 16 тур
    5 августа, понедельник
    20:00
    Стремсгодсет
    1:3
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 1 тур
    5 августа, понедельник
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    1:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
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