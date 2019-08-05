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Расписание матчей
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Муром - Арарат
Муром - Арарат: обзор матча 05 августа 2019
Муром
05.08.2019, понедельник, 19:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
2 : 3
Завершен
Арарат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Муром - Арарат
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0
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0
Матчи команд
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волга
0 : 0
14.10.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Искра
1 : 4
10.10.2026
Муром
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Квант
2 : 5
09.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Ротор (мол)
4 : 1
02.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Арарат
0 : 3
26.10.2019
Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Зоркий
4 : 2
19.10.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
Салют
3 : 0
12.10.2019
Арарат
Информация о матче
Стадион:
им. Виктора Лосева
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2019.10.16 23:35
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ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
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