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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зоркий - Арарат
Зоркий - Арарат: обзор матча 19 октября 2019
Зоркий
19.10.2019, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
4 : 2
Завершен
Арарат
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Зоркий - Арарат
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0
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Матчи команд
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 17 тур
Квант
2 : 5
09.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 16 тур
Ротор (мол)
4 : 1
02.11.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 15 тур
Арарат
0 : 3
26.10.2019
Сокол
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Зоркий
4 : 2
19.10.2019
Арарат
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур
Салют
3 : 0
12.10.2019
Арарат
Информация о матче
Стадион:
Зоркий
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Зоркий
Арарат
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
2022.08.17 19:47
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
2022.08.17 18:28
«Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России
2022.08.31 14:53
15
«Амкал» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче Кубка России с «Зорким»
2022.08.22 21:21
Тренера «Зоркого» понизили в должности после поражения от «Амкала» в Кубке России
2022.08.18 14:40
Тренер «Зоркого»: «Мы были обязаны проходить «Амкал». Принимаю увольнение как должное»
2022.08.17 19:47
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина за поражение от «Амкала». Тренер ранее ее подтвердил
2022.08.17 18:28
«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию
2020.02.06 07:20
6
«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»
2019.10.16 23:35
19
ЦСКА – о дебютном голе Лукаса Сантоса: «Первый маленький шедевр»
2019.09.09 22:34
1
Товарищеский матч. Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»
2019.09.09 13:35
4
Помазун, Шарлия, Лукас Сантос – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Араратом»
2019.09.09 11:48
1
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