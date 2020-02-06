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«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию

6 февраля 2020, 07:20
6

В ходе заседания Бюро Исполкома РФС, которое состоялось в среду, принято решение исключить московский «Арарат» из числа участников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Исключить из числа участников ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов ФК «Арарат» г. Москва в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации 14 января 2020 года лицензии РФС на спортивный сезон 2019-2020 годов», – говорится в заявлении РФС.

  • «Арарат» выступал в Зоне «Центр» ПФЛ.
  • В 17 турах столичная команда набрала 23 очка и занимала восьмое место в турнирной таблице первенства.
  • У клуба возникли финансовые проблемы – в октябре футболисты жаловались на отсутствие зарплаты.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат
Комментарии (6)
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серега кашин
1580964060
с этим араратом сразу была мутная история
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vladimir-7
1580968222
Причину исключения команды РФС так и не раскрыл. Написано всё витиевато.
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DENZILLO-Спартак
1580968330
Зато рпл до 18 команд увеличивают-кто сможет или захочет из фнл вообще выходить?!
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Bivaliy67
1580972796
У нас все футбольные проекты чьих-то частных амбиций изначально обречены на провал... (Асмарал, Петротрест, Анжи и пр.)
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SIRIUS 2002
1580978272
Все думал, когда деньги же закончатся..
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Антибиотик
1580978717
"Искусственные" клубы долго не живут.
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