«Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию

В ходе заседания Бюро Исполкома РФС, которое состоялось в среду, принято решение исключить московский «Арарат» из числа участников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Исключить из числа участников ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов ФК «Арарат» г. Москва в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации 14 января 2020 года лицензии РФС на спортивный сезон 2019-2020 годов», – говорится в заявлении РФС.