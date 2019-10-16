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    «Арарат» исключили из ПФЛ. У клуба отозвали лицензию

    В ходе заседания Бюро Исполкома РФС, которое состоялось в среду, принято решение исключить московский «Арарат» из числа участников Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

    «Исключить из числа участников ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов ФК «Арарат» г. Москва в связи с отзывом Комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов второго дивизиона в Российской Федерации 14 января 2020 года лицензии РФС на спортивный сезон 2019-2020 годов», – говорится в заявлении РФС.

    • «Арарат» выступал в Зоне «Центр» ПФЛ.
    • В 17 турах столичная команда набрала 23 очка и занимала восьмое место в турнирной таблице первенства.
    • У клуба возникли финансовые проблемы – в октябре футболисты жаловались на отсутствие зарплаты.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      DENZILLO-Спартак 16 минут назад

      Зато рпл до 18 команд увеличивают-кто сможет или захочет из фнл вообще выходить?!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11357

      vladimir-7 18 минут назад

      Причину исключения команды РФС так и не раскрыл. Написано всё витиевато.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4497

      серега кашин 1 час назад

      с этим араратом сразу была мутная история

      2
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