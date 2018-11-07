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    «РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»

    В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City («Москоу Сити»).

    По информации источника, клуб начинает комплектование состава, чтобы к лету начать выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Уточняется, что в жизни клуба активно участвует бизнесмен и медиаменеджер Арам Габрелян.

    Источник: «РБК-Спорт»

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    16.10.2019 23:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1505

      Фанат Рубина 20 минут назад

      очередной клуб чтобы попилить бабло

      0
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      Рейтинг: +1841

      absent32 1 час назад

      примитивное название какое то

      0
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      Рейтинг: +858

      DMитрий 1 час назад

      Да лучше бы "Маски Шоу" назвали

      2
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