«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City («Москоу Сити»).
По информации источника, клуб начинает комплектование состава, чтобы к лету начать выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Уточняется, что в жизни клуба активно участвует бизнесмен и медиаменеджер Арам Габрелян.
- В текущем розыгрыше ПФЛ выступают четыре клуба из Москвы – «Казанка», «Велес», «Арарат-Москва» и «Строгино».
- Ранее фамилию Габреляна связывали с клубом «Арарат-Москва», который ставил задачу по выходу ФНЛ в первый же сезон своего существования.
- Команда, укомплектованная бывшими игроками сборной России Маратом Измайловым и Романом Павлюченко обеспечила себе выход в ФНЛ, но клуб принял решение остаться в ПФЛ.
- Часть игроков московского «Арарата» перебралась в новосозданный в Армении клуб «Арарат-Армения».
Источник: «РБК-Спорт»