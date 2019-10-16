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  • «РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»

«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»

16 октября 2019, 23:35
19

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City («Москоу Сити»).

По информации источника, клуб начинает комплектование состава, чтобы к лету начать выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Уточняется, что в жизни клуба активно участвует бизнесмен и медиаменеджер Арам Габрелян.

Источник: «РБК-Спорт»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Россия. ПФЛ. Зона Центр Велес Арарат Строгино Казанка Арарат-Армения
Комментарии (19)
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absent32
1571259372
примитивное название какое то
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woyser
1571266316
Да назвали бы уже Арарат-сити, чего уж там.
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rammax fcsm
1571273820
для пыдырастав из ипаного барбержопа со смузи в очке на инаном в рот самокате это гумно будет сделано? после первого же матча всю "торсиду" отпыстят к ипаной их маме.... и правильно сделают...
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Мост
1571285818
Когда ж будет:"скоро появится новый мед.ценр для детей"?
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Старикан
1571287263
Очередной мажорный выкидыш...
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Oldtrafford83
1571288173
Название на русском огонь!!! Прикольно ещё звучит Ростоу он Дон))
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Антибиотик
1571293886
Клоуны! Я бы за одно только название всех организаторов к стенке поставил!
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Добрый Бобер
1571296189
Клуб "Otso City" ни кто создать не хочет?
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SPbZenit12
1571303464
Ну да, нам как раз не хватало Московских клубов...
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Hero_116
1572860860
Задрали вы со своими московскими клубами. У нас что других клубов нет которые нужно возродить? Вон Амкар верните
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