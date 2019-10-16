«РБК-Спорт»: В Москве появится новый футбольный клуб «Москоу Сити»

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City («Москоу Сити»).

По информации источника, клуб начинает комплектование состава, чтобы к лету начать выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Уточняется, что в жизни клуба активно участвует бизнесмен и медиаменеджер Арам Габрелян.