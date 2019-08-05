Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - ЦСА
Васко да Гама - ЦСА: обзор матча 05 августа 2019
Васко да Гама
05.08.2019, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
ЦСА
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Васко да Гама - ЦСА
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
- : -
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
ЦСА
Бразилия. Серия А, 38 тур
ЦСА
1 : 2
08.12.2019
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
05.12.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 36 тур
ЦСА
1 : 2
02.12.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
0 : 1
29.11.2019
ЦСА
Бразилия. Серия А, 34 тур
ЦСА
0 : 1
26.11.2019
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
Все
Васко да Гама
ЦСА
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
09:47
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
09:47
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Зенит» продаст защитника за 8 миллионов
29 октября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+