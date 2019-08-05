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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион: обзор матча 05 августа 2019
Ди Си Юнайтед
05.08.2019, понедельник, 02:30
США. МЛС
1 : 5
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
31'
Желтая карточка
А. Бедойя
25'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
29
Леонардо Хара
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
2
Уоррен Кривелл
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Ди Си Юнайтед
18
Крис Сейтц
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
3-1-1
28
Хамид
13
Бриллант
15
Бирнбаум
29
Хара
32
Акоста
32
Руни
2-3
18
Блэйк
28
Гэддис
2
Кривелл
11
Бедойя
10
Фабиан
6
Медуньянин
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
18
Крис Сейтц
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
27
А. Джей. Аллен
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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