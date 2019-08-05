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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Канзаc Сити
Сиэтл - Канзаc Сити: обзор матча 05 августа 2019
Сиэтл
05.08.2019, понедельник, 05:00
США. МЛС
2 : 3
Завершен
Канзаc Сити
12'
Ф. Гутьеррес
33'
Ф. Гутьеррес (П)
58'
Э. Уртадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Канзаc Сити
Желтая карточка
Н. Лодейро
72'
62'
Желтая карточка
Б. Фейлхабер
58'
ГОЛ! 0:3!
Э. Уртадо
Желтая карточка
С. Абдул-Салам
55'
40'
Желтая карточка
С. Синович
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Гутьеррес
12'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гутьеррес
Пас отдал
С. Синович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
Канзаc Сити
4
Николас Хаслер
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
1-2-1-1
24
Фрай
17
Абдул-Салам
14
Лодейро
7
Рольдан
13
Моррис
14
Шипп
3-3-1
29
Мелия
5
Бислер
3
Фонтас
15
Синович
21
Гутьеррес
8
Зуси
10
Фейлхабер
19
Уртадо
Остались в запасе
Сиэтл
Канзаc Сити
35
Брайан Мередит
ВР
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
4
Николас Хаслер
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
Остались в запасе
4
Николас Хаслер
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сиэтл - Канзаc Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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20 ноября
3
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1
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